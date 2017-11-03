إعادة تغطية خدمات الانترنت "الواى ماكس" لعدد من الأحياء السكنية بسرت بعد انقطاعها أكثر من عامين ونصف.





سرت 03 نوفمبر 2017 (وال)- أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي سرت

عودة تغطية شبكة الانترنت الواى ماكس لبعض الأحياء السكنية بالمدينة بعد

انقطاعها أكثر من عامين ونصف بسبب تعرض محطات التقوية لأضرار حرب التحرير

التي شهدتها المدينة .

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن المهندسين والفنيين

تمكنوا من إصلاح الأعطال بمحطات التقوية الواقعة بمناطق الزعفران

والسكنية الثانية والسكنية الوفاء بسرت والطريق الساحلي وسط المدينة وحى

السواوة.مضيفا انه تم تركيب محطات جديدة بطريق السواوة والمجاورة لطريق

السلع التموينية

وأشار إلى أن الأعمال جارية من قبل الفنيين والمهندسين لإصلاح عدد من

المحطات التقوية الأخرى التي توجد بها أضرار بسيطة .



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