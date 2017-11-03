مسجد ميزران ينظم مسابقة أقرأ للقرآن الكريم للبنين .

طرابلس 3 نوفمبر 2017 |0وال) -ينظم مسجد ميزران بداية من 23 نوفمبر مسابقة اقرأ ورتل القرآنية الثالثة للبنين .

وتتضمن جوانب المسابقة الجوانب التالية :-

1- جفظ القرآن الكريم كاملا على ان لايزيد عمر المتسابق عن 30 سنة .

2 - حفظ النصف الثاني من القرآن الكريم على الا يزيد عمر المتسابق عن 20 سنة .

3- حفظ الخمسة اجزاء الاخيرة من القرآن الكريم على الا يزيد عمر المتسابق عن 15 سنة .

4 - التجويد غير مقيد بأي شرط .

- لايحق لاي متسابق تحصل على التراتيب الثلاثة الاولى في مسابقات دولية أو محلية ان يشارك في نفس الجانب باستثناء التجويد .

للاستفسار الاتصال 0913438490 مع احضار صورة شخصية وشهادة ميلاد .

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