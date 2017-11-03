الحرس البلدي بمصراته يواصل حملاته التفتيشية على المحال التجارية .







مصراته 03 نوفمبر 2017 (وال)- يواصل عناصر جهاز الحرس البلدي بمدينة

مصراته تكتيف حملات التفتيش والمتابعة على المحال التجارية ومصانع

الحلويات ومحلات الحلاقة والباعة المتجولين والأسواق .

وذكر عقيد " يوسف النحايسي " رئيس جهاز الحرس البلدي ان هذه الحملات

تستهدف كل الانشطة ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطن ، والتأكد من توفر

الشهادات الصحية لجميع العاملين بها ، وكيفية الحصول على التراخيص

المطلوبة من الجهات المختصة لمزاولة أى عمل ، اضافة إلى مراقبة وضبط

المواد الغذائية والدوائية المخالفة للمواصفات والمعايير القياسية بتنفيذ

القوانين والتشريعات المناطة بجهاز الحرس البلدي في المحافظة على أمن

وصحة وسلامة المواطنين .

( وال )