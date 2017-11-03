الحرس البلدي بمصراته يواصل حملاته التفتيشية
على المحال التجارية .
الجمعة ، 03- 11- 2017 - 12:30:00
مصراته 03 نوفمبر 2017 (وال)- يواصل عناصر جهاز الحرس البلدي بمدينة
مصراته تكتيف حملات التفتيش والمتابعة على المحال التجارية ومصانع
الحلويات ومحلات الحلاقة والباعة المتجولين والأسواق .
وذكر عقيد " يوسف النحايسي " رئيس جهاز الحرس البلدي ان هذه الحملات
تستهدف كل الانشطة ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطن ، والتأكد من توفر
الشهادات الصحية لجميع العاملين بها ، وكيفية الحصول على التراخيص
المطلوبة من الجهات المختصة لمزاولة أى عمل ، اضافة إلى مراقبة وضبط
المواد الغذائية والدوائية المخالفة للمواصفات والمعايير القياسية بتنفيذ
القوانين والتشريعات المناطة بجهاز الحرس البلدي في المحافظة على أمن
وصحة وسلامة المواطنين .
( وال )