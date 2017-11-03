سيالة يجتمع في استونيا مع عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد .

تالين 3 نوفمبر 2017 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالةخلال زيارته الى استونيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي مع عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد في استونيا .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تم خلال الاجتماع بحث التعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا واستونيا وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة .

وتطرق الاجتماع الى امكانية الاستفادة من الخبرات الاستونية في مجالات الخدمات الالكترونية خاصة خلال الانتخابات وكذلك اجراءات تسجيل الشركات التجارية والمستندات الرسمية كجوازات السفر وتسهيل الاجراءات البنكية .



(وال)

