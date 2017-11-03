سيالة يجتمع في استونيا مع عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد .الجمعة ، 03-11-2017 - 11:42:00

سيالة يجتمع في استونيا مع عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد .تالين 3 نوفمبر 2017 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالةخلال زيارته الى استونيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي مع عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد في استونيا .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تم خلال الاجتماع بحث التعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا واستونيا وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة .
وتطرق الاجتماع الى امكانية الاستفادة من الخبرات الاستونية في مجالات الخدمات الالكترونية خاصة خلال الانتخابات وكذلك اجراءات تسجيل الشركات التجارية والمستندات الرسمية كجوازات السفر وتسهيل الاجراءات البنكية .

(وال)

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