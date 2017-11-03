وزير الخارجية بحكومة الوفاق يجتمع في استونيا مع وزير الداخلية الاستوني

تالين 3 نوفمبر 2017 (وال)- بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في استونيا مع وزير الداخلية الاستوني اندريس انفلت الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي التعاون بين ليبيا والاتحاد الاوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم الاجهزة والمؤسسات الامنية الليبية في مجالات التدريب وتبادل المعلومات .

وتطرق الاجتماع الى دعم هذه الاجهزة وبناء قدراتها خاصة الحرس الرئاسي وحرس الحدود والسواحل ومكافخة الارهاب في اطار التنسيق والتعاون المستمرين بين ليبيا والاتحاد .

كما تم في الاجتماع بحث عدد من المواصيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين ليبيا واستونيا .

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