الصين تحظر لعبة فيديو شهيرة بسبب العنف .



بكين 1 -11-2017م (بترا)-أعلنت جمعية الألعاب الصينية عبر إعلان نشر

على الانترنت أن لعبة الفيديو الشهيرة PlayerUnknown's Battlegrounds تعد

من الألعاب الدموية والعنيفة جدا.

وتشير الجمعية الصينية للنشر الرقمي إلى أن اللعبة تجعل المنافسين

يقاتلون بعضهم بعضا حتى يبقى واحد فقط وهو ما ينحرف عن القيم العامة

ويعتبر ضارا للمستهلكين الشباب .

واضافت الجمعية بانه من غير المحتمل أن تحصل اللعبة على ترخيص رسمي في

الصين إذ تشاورت الجمعية مع إدارة الدولة للصحافة والنشر والإذاعة

والسينما والتلفزيون قبل إصدار البيان .يذكر أن لعبة Battlegrounds تم تطويرها من قبل شركة "بلوهول" في كوريا

الجنوبية وبيع منها أكثر من 13 مليون نسخة على مستوى العالم وهي متاحة

على أجهزة الكمبيوتر.