لقاء بروما حول دور إيطاليا وأوروبا في بناء دولة ليبيا.





روما 3 نوفمبر 2017 (وال)- ذكرت وكالة " آكي " الإيطالية للأنباء بان

لقاء حول دور إيطاليا وأوروبا في بناء دولة ليبيا سيجري في العاصمة

الايطالية روما الأسبوع المقبل .

وقالت منظمة (Reset Doc) المعدّة للقاء المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل

السابع عشر من نوفمبر الجاري والذي من المقرر أن يحضره وزير الداخلية

ماركو مينّيتي قالت بان اللقاء سيبحث عدة تساؤلات تهم الشأن الييبي منها

ما تأثير العلاقات العائلية والعلاقات بين مختلف العشائر والجيش وما هو

دور الأجيال الجديدة والنساء في عملية بناء السلام ؟ .

واوضح البيان أن المشهد السياسي الليبي لم ينجلي بعد مبينا أن “هذا البحث

سيكون فرصة لاستكشاف من منظور اجتماعي وسياسي وقانوني العقبات التي تعقد

عملية حقيقية بناء الدولة” كما “سيُناقش اللقاء أيضا دور إيطاليا

وأوروبا في هذه العملية التي أثرت عليها كثيرا حالات الطوارئ المتعلقة

باللاجئين والمهاجرين والأزمة الإنسانية في مخيمات إيواء اللاجئين”.

وخلص بيان (Reset Doc) الى القول إن “النقاش الذي سيتم تقديمه من قبل

مدير المنظمة ّجانكارلو بوزيتي" سيشارك فيه رئيسها "روبرتو توسكانو" محرر

مجلة " ليمس" الجيوسياسية "لوتشو كاراتشولو" رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي

في لجنة العلاقات الخارجية "ليا كوارتابيلّي" مدير برنامج شمال أفريقيا

بمعهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI) أرتورو فارفيلي.