وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يعقد في استونيا سلسلة من الاجتماعاتالجمعة ، 03-11-2017 - 10:06:00

وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يعقد في استونيا سلسلة من الاجتماعاتتالين 3 نوفمبر 2017 (وال) - تعزيزا للعلاقات بين ليبيا والاتحاد الاوروبي قام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الثلاثاء بزيارة الى جمهورية استونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع وزير الخارجية ووزير الداخلية ولجنتي الخارجية والدفاع بالبرلمان الاستوني وعدد من المسؤولين بالحكومة .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد بحث سيالة خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الاستوني سفين ميكسر افاق التعاون واستمراره بين ليبيا والاتحاد الاوروبي خلال رئاسة استونيا للاتحاد .
كما تطرق الاجتماع الى العلاقات بين ليبيا واستونيا وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة والاستفادة من الخبرات الاستونية في مجالات الحوكمةوالخدمات الالكترونية .

(وال)

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