رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أعضاء المجلس الاعلى للدولة الممثلين للمنطقة الشرقية .

طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس أعضاء المجلس الأعلى للدولة الممثلين للمنطقة الشرقية، حيث ناقش الاجتماع الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة درنة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد استعرض " السرج " ما اتخذته حكومة الوفاق الوطني من إجراءات لرفع الحصار عن المدينة وما أعلنته من استعداد للتلبية الفورية للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمواطنين.

وأوضح السراج خلال اللقاء نتائج اتصالاته ومقابلاته مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية للسكان عبر منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر و المنظمات الإنسانية الأخرى .