رئيس المجلس الرئاسي القائد الاعلى للجيش يأمر بتكليف المدعي العام العسكري بالتحقيق مع ضابط ادلى بتصريحات للاعلام دون اذن رسمي .

طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - أكد مصدر مسؤول بالمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لوكالة الأنباء الليبية _ أن رئيس المجلس الرئاسي القائد الاعلى للجيش الليبي أبدى استيائه من التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن أحد الضباط العسكريين، والتي تمس دول شقيقة تربطنا بها علاقات أخوة وتعاون.

وأشار المصدر الى أن القائد الأعلى أمر بتكليف المدعي العام العسكري بالتحقيق مع الضابط المذكور لخروجه في الإعلام وادلائه بتصريحات دون إذن رسمي ، مخالفاً بذلك اللوائح والقوانين المعمول بها.