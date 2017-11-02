النفط مستقر وسط تخفيضات أوبك وتراجع المخزونات الأمريكية.





سنغافورة 2 نوفمبر 2017 ( وال) - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس

مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ارتفاع الإنتاج، بينما

تواصل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك تقليص الفجوة بين العرض والطلب

في السوق.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.52 دولار

للبرميل بزيادة ثلاثة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت أكثر من

الثلث منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.26 دولار للبرميل، منخفضا أربعة

سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه يظل مرتفعا نحو 30 بالمئة عن أدنى

مستوياته في 2017 والتي بلغها في يونيو.

وتعززت الثقة بدعم من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط

(أوبك) وروسيا هذا العام لتقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس في تايلاند إن التوازن

بين العرض والطلب يواصل التحسن وإن مخزونات النفط العالمية تتراجع، واصفا

الالتزام بالاتفاق الذي تقوده أوبك لخفض الإمدادات بأنه ”ممتاز“.

غير أن بيانات تجارية رسمية من روسيا أظهرت اليوم الخميس أن إنتاج البلاد

من النفط بلغ 10.93 مليون برميل يوميا في أكتوبر ، ارتفاعا من 10.91

مليون برميل يوميا في سبتمبر .