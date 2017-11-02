رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يستقبل السفير البريطاني لدى ليبيا.



طرابلس 2 نوفمبر 2017 ..( وال ) - استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة

الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله " يوم أمس السفير البريطاني لدى ليبيا

" بيتر ميليت " والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع بالمناقشة سبل تعزيز وتطوير افاق التعاون بين

المؤسسة الوطنية للنفط والشركات البريطانية .. وتشجيع عودة الشركات

البريطانية إلى ليبيا والمساهمة في إعادة تأهيل قطاع النفط الذي تضرر

خلال السنوات الأخيرة .

من جانبه أكد السفير البريطاني السيد بيتر ميليت أهمية قطاع النفط

في ليبيا والآمال المعلقة عليه لاستقرار البلاد ونهضتها.

كما تم استعراض الترتيبات لتنظيم ورشة عمل حول التعاون الثنائي في

المجالات النفطية التي سينظمها مجلس الأعمال الليبي البريطاني بتونس خلال

يومي 20-21 من شهر نوفمبر الجاري ، ومدى مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط

وشركاتها في فعاليات هذه الورشة لتعزيز التعاون المشترك .

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