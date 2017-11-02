انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الوطني لإنتاج العسل ومنتجات تربية النحل.





طرابلس 2 نوفمبر 2017 ..( وال ) - تحتضن أرض المعارض بمعرض طرابلس الدولي

هذه الايام الدورة الثانية للمعرض الوطني لإنتاج العسل وتربية النحل

ومنتجات العسل الطبيعي الذي تزخر به مختلف مدن ليبيا .

وضم المعرض العديد من الاجنحة لمنتجات العسل وتربية النحل بمشاركة

جمعيات ، وتعاونيات متخصصة في مجال تربية النحل من مختلف المناطق والمدن

.

وستتضمن فعاليات المعرض عروضا للتدوق ، والتسوق لجميع انواع العسل

الليبي من انتاج مواسم هذا العام من جميع ربوع ليبيا .

وتستمر فعاليات هذه الدورة لمعرض العسل ومنتجات تربية النحل على مدى

اربعة ايام تحت اشراف المركز الوطني لدعم الصادرات

ومشاركة عدد من شركات انتاج العسل ، وصناعة المعدات وادوات تربية النحل

من مصر ، وتونس والامارات.



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