انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الوطني لإنتاج العسل ومنتجات تربية النحل.الخميس ، 02-11-2017 - 15:34:00



طرابلس 2 نوفمبر 2017 ..( وال ) - تحتضن أرض المعارض بمعرض طرابلس الدولي
هذه الايام الدورة الثانية للمعرض الوطني لإنتاج العسل وتربية النحل
ومنتجات العسل الطبيعي الذي تزخر به مختلف مدن ليبيا .
وضم المعرض العديد من الاجنحة لمنتجات العسل وتربية النحل بمشاركة
جمعيات ، وتعاونيات متخصصة في مجال تربية النحل من مختلف المناطق والمدن
.
وستتضمن فعاليات المعرض عروضا للتدوق ، والتسوق لجميع انواع العسل
الليبي من انتاج مواسم هذا العام من جميع ربوع ليبيا .
وتستمر فعاليات هذه الدورة لمعرض العسل ومنتجات تربية النحل على مدى
اربعة ايام تحت اشراف المركز الوطني لدعم الصادرات
ومشاركة عدد من شركات انتاج العسل ، وصناعة المعدات وادوات تربية النحل
من مصر ، وتونس والامارات.

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