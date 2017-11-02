انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الوطني لإنتاج العسل ومنتجات
تربية النحل.
الخميس ، 02- 11- 2017 - 15:34:00
طرابلس 2 نوفمبر 2017 ..( وال ) - تحتضن أرض المعارض بمعرض طرابلس الدولي
هذه الايام الدورة الثانية للمعرض الوطني لإنتاج العسل وتربية النحل
ومنتجات العسل الطبيعي الذي تزخر به مختلف مدن ليبيا .
وضم المعرض العديد من الاجنحة لمنتجات العسل وتربية النحل بمشاركة
جمعيات ، وتعاونيات متخصصة في مجال تربية النحل من مختلف المناطق والمدن
.
وستتضمن فعاليات المعرض عروضا للتدوق ، والتسوق لجميع انواع العسل
الليبي من انتاج مواسم هذا العام من جميع ربوع ليبيا .
وتستمر فعاليات هذه الدورة لمعرض العسل ومنتجات تربية النحل على مدى
اربعة ايام تحت اشراف المركز الوطني لدعم الصادرات
ومشاركة عدد من شركات انتاج العسل ، وصناعة المعدات وادوات تربية النحل
من مصر ، وتونس والامارات.
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