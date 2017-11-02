مناهج تربوية جديدة للارتقاء بتعليم الصم وضعاف السمع.





طرابلس 2 نوفمبر 2017 ..( وال ) ... تسعى الإدارة العامة للهيئة العامة

لصندوق التضامن الاجتماعي لتطوير وتحديث المناهج التعليمية للصم وضعاف

السمع ، بهدف الارتقاء بتعليم الصم وضعاف السمع .

حيث قامت الادارة بتسليم مراكز الصم وضعاف السمع على مستوى ليبيا

المناهج التربوية الجديدة في نسختها التجريبية للعام الدراسي الحالي 2017

- 2018 على ان يتم اعتمادها فيما بعد ، وطباعتها بشكل نهائي .

وقد أعدت هذه المناهج من قبل لجنة تطوير مناهج الصم وضعاف السمع

التي تم تشكيلها من قبل الإدارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن

الاجتماعي ، عقب التقارير التي تقدم بها مدرسوا مراكز الصم بمختلف المدن

عن المناهج القديمة ، مطالبين بتطوير هذه المناهج وتحديثها.

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