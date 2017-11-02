مناهج تربوية جديدة للارتقاء بتعليم الصم وضعاف السمع.
الخميس ، 02- 11- 2017 - 15:17:00
طرابلس 2 نوفمبر 2017 ..( وال ) ... تسعى الإدارة العامة للهيئة العامة
لصندوق التضامن الاجتماعي لتطوير وتحديث المناهج التعليمية للصم وضعاف
السمع ، بهدف الارتقاء بتعليم الصم وضعاف السمع .
حيث قامت الادارة بتسليم مراكز الصم وضعاف السمع على مستوى ليبيا
المناهج التربوية الجديدة في نسختها التجريبية للعام الدراسي الحالي 2017
- 2018 على ان يتم اعتمادها فيما بعد ، وطباعتها بشكل نهائي .
وقد أعدت هذه المناهج من قبل لجنة تطوير مناهج الصم وضعاف السمع
التي تم تشكيلها من قبل الإدارة العامة للهيئة العامة لصندوق التضامن
الاجتماعي ، عقب التقارير التي تقدم بها مدرسوا مراكز الصم بمختلف المدن
عن المناهج القديمة ، مطالبين بتطوير هذه المناهج وتحديثها.
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