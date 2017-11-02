وكيل وزارة الخارجية يناقش مع المبعوث الخاص للحكومة الهولندية مكافحة الهجرة غير الشرعية .

طرابلس 02 نوفمبر 2017 (وال) - اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق الوطني لطفي المغربي بمقر الوزارة اليوم مع المبعوث الخاص للحكومة الهولندية والوفد المرافق لها .

وتم خلال الاجتماع الذي حضره سفير هولندا في ليبيا بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية ومواجهة تحدياتها وتداعياتها .

واكدت المبعوث الخاص للحكومة الهولندية في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب الاجتماع انها كلفت من قبل الحكومة لمناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية الذي يشغل ليبيا والاتحاد الاوروبي مع المسؤولين الليبيين.

واضافت تطرقت مع السيد وكيل وزارة الخارجية الى التعاون الثنائي بين ليبيا وهولندا في تسهيل عودة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم الاصلية .





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