اجتماع بسرت لمتابعة المعوقات التي تواجهها العملية التعليمية.





سرت 02 نوفمبر 2017 (وال)- عقد بديوان بلدية سرت اجتماع خصص لمتابعة

الصعوبات التي تواجة العملية التعليمية بسرت والتي من بينها نقص بعض

العناوين في الكتب المدرسية بمرحلتى التعليم الثانوى والاساسي.

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني ومراقب التعليم مفتاح عبد

الكافي وعضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة قطاع التعليم صالح عيادة.

وقال عميد البلدية لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان الاجتماع ناقش

كذلك ما وصلت إليه نسبة الانجاز فى صيانة المدارس التعليمية وعددها 39

مؤسسة التى تقوم بصيانتها وزارة التعليم باشراف مصلحة المرافق التعليمية

، إضافة الى صيانة عدد 13 مدرسة تعليمية التي سيقوم بصيانتها برنامج

الامم المتحدة الانمائي قريبا منها مدراس شهداء تاقرفت واليرموك وطلائع

النصر وعقبة بن نافع.

كما تناول الاجتماع متابعة لجنة توزيع الحقائب المدرسية المجانية والزي

المدرسي الذي كانت بلدية سرت قد وفرتة للطلاب مجانا وعدد المستهدف 30 ألف

طالب وطالبة بسرت.

..(وال- سرت)..