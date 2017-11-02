إختتام اجتماعات مشروع الميزانية التقديرية الضمانية لعام 2018 .





بنغازى2 نوفمبر2017 (وال بنغازى) - اختتمت اللجان المكلفة بوضع مشروع

الميزانية التقديرية الضمانية وميزانية المشروعات الاستثمارية للعام

2018م لفروع ومكاتب صندوق الضمان الاجتماعي اجتماعاتها بقاعة فندق تيبستي

ببنغازي .

وتأتى الاجتماعات التي ضمت اللجان الفرعية مع اللجنة المركزية في إطار

حرص الصندوق على وضع ميزانية حقيقية تخدم أهدافه وتوجهاته وتساعده على

الإيفاء بالتزاماته تجاه المواطنين ودفع المعاشات لمستحقيها في مواعيدها

المحددة.



( فرع وال بنغازى ).