نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس 2 نوفمبر 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



*الساحل من راس اجدير الى سرت .

السماء صافية الى قليلة السحب .الريح بحري على سرت وبينما يكون شلوق الى

براني على باقي الساحل يتحول يوم الغد الى باش سرعته مابين(05ـ15).

ارتفاع الموج لايتجاوز (75ـ0) متر . البحر خفيف الموج .درجة حرارة سطح

البحر (23)درجة مئوية .الرؤية جيدة .



*الساحل من الخليج الى طبرق .

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة اليوم قد يصحبها

خلايا رعدية على اقصى الساحل

الريح شرش الى براني سرعته مابين (05ـ15) عقدة وتصل اليوم الى (20) عقدة

على ساحل الخليج .

ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50ـ1.50) متر .البحر خفيف الموج ويكون قليل

الاضطراب هذا اليوم على ساحل الخليج وبنغازي . درجة حرارة سطح البحر (24)

درجة مئوية .الرؤية جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر .

... (وال) ...