إجتماع لجنة التخطيط العليا بشركة البريقة .
الخميس ، 02- 11- 2017 - 12:35:00
طرابلس 2 نوفمبر 2017 ( وال )- عقد أمس الأربعاء بمقر شركة البريقة
لتسويق النفط اجتماع لجنة التخطيط العليا لشركة البريقة وذلك برئاسة د
"فؤاد بالرحيم" رئيس لجنة الإدارة رئيس لجنة التخطيط العليا وبحضورأعضاء
لجنة الادارة وعبر الدائرة المغلقة عضو لجنة الادارة للمناطق الوسطي
والشرقية والشئون الفنية وبحضور أعضاء لجنة التخطيط العليا ولجنة اعداد
الموازنة لسنة 2018 .
وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة الخطة التنفيذية لعام 2018م كذلك
مناقشة الموازنة الموجهة بالنتائج لعام 2018م وتدليل الإجراءات الخاصة
بالشركة .
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