النشرة الجوية .





ملخص عام



طرابلس 2 نوفمبر 2017 ( وال ) - يبقى الطقس معتدل ومستقر على اغلب مناطق

ليبيا مع فرصة سقوط امطار على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الاخضر .



* راس اجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة .

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية

والرياح شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة وتتحول يوم

الغد الى جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24 ـ28) درجة

مئوية ولاتتجاوز (23) درجة على المرتفعات الجبلية .



*بن جواد ـ سهل بنغازي حتى امساعد ـ جالو ـ مراده .

تتكاثر السحب من حين لاخر وفرصة سقوط امطار متفرقة خاصة على الجبل الاخضر

واقصى الساحل الشرقي قد تصحبها سحب رعدية والرياح شمالية غربية الى

متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على الخليج وسهل

بنغازي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23ـ26) درجة مئوية

ولاتتجاوز (20) درجة على مناطق الجبل الاخضر .



*الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24ـ29) درجة مئوية .



*الكفرة ـ تازربو ـ السرير .

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 23ـ27)درجة مئوية .

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