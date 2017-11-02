وكيل تعليم الوفاق يبحث احتياجات المستشفى التعليمي بطرابلس .



طرابلس 2 نوفمبر 2017 ( وال )-أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق

الوطني"عادل جمعة" خلال لقائه بالطاقم الطبى بالمستشفى التعليمي لكلية طب

وجراحة الفم والاسنان بجامعة طرابلس سعي الوزارة إلى التنسيق مع الجهات

ذات العلاقة لتوفير احتياجات المستشفى حتى يتمكن الطلبة من اداء الجانب

العملي في هذا التخصص .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها المستشفى التعليمي بطرابلس رفقة

مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب عضو المجلس الرئاسي .

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