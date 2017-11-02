العثور على جثث سبعة مهاجرين في البحر المتوسط وانقاذ 900 آخرين .





روما 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلن خفر السواحل الايطالي امس

الاربعاء العثور على جثث سبعة مهاجرين على متن قوارب قبالة السواحل

الليبية وذلك في إطار عدة عمليات إغاثة أتاحت إنقاذ 900 مهاجر آخرين.

وأوضح المصدر نفسه ان ثماني عمليات إغاثة بتنسيق من خفر السواحل

الايطالي أدت الى انقاذ المهاجرين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط

انطلاقا من ليبيا على متن قوارب مطاطية.

وتابع المصدر انه تم العثور على أحد هذه القوارب على سبع جثث لم

تُحدد جنسياتها ونقلت على متن سفينة عسكرية تعمل في اطار عملية صوفيا

لمكافحة المهربين الليبيين.

وتراجعت أعداد المهاجرين القادمين الى ايطاليا من ليبيا بنسبة 70% في

الفترة الممتدة بين يوليو الى نوفمبر 2016 والفترة نفسها من العام

الحالي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في آخر تعداد لها ان نحو 150 الف مهاجر

وصلوا الى اوروبا عبر المتوسط بين يناير اكتوبر في العام الحالي وان 2826

على الاقل قضوا او فقدوا في عرض البحار.