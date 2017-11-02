ضبط ليبيين أثنين يقومان بالمتاجرة باسطوانات غاز الطهي وبيعها في السوق السوداء .





طرابلس 2 نوفمبر 2017 ( وال ) - أفاد جهاز المباحث الجنائية فرع

المنطقة الغربية أنه تمكن من ضبط ليبيين أثنين يقومان بالمتاجرة

باسطوانات غاز الطهي وبيعها في السوق السوداء بأسعار تصل إلى خمسون دينار

.

وأوضح الجهاز على صفحته الرسمية أنه بعد أن تم فتح محضر بالخصوص

وأخذ الاذن من النيابة العامة بمداهمة مكان يتعامل بهذا الاستغلال في

مدينة صرمان حيث تم بعد المداهمة ضبط ليبيين أثنين وبحوزتهم ( 221 )

اسطوانة غاز حيث تم تحريزها ونقلها لمقر الجهاز واتخذت كل الاجراءات

اللازمة بهذا الخصوص .

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