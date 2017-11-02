اصابات بإطلاق نار في متجر بولاية كولورادو الأميركية .





واشنطن 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - أصيب عدد من الأشخاص بالرصاص خلال إطلاق

نار في أحد متاجر سلسلة "وول مارت" في ولاية كولورادو في غرب الولايات

المتحدة . وقالت شرطة مدينة ثورنتون التي تعتبر احدى ضواحي مدينة دنفر "هناك العديد

من الاصابات. .

وتسجّل الولايات المتحدة سنويا مقتل اكثر من 33 الف شخص بالرصاص في حوادث

وجرائم متصلة بحمل السلاح، بحسب دراسة نشرت اخيرا.

وفي مطلع اكتوبر الماضي قُتل 58 شخصا واصيب 489 آخرين في مجزرة في لاس

فيغاس ارتكبها مسلح واحد واعتبرت الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.