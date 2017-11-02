ترحيل 79 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسية غينيا كوناكري تحتاشراف ورعاية المنظمة الدولية للهجرة .الخميس ، 02-11-2017 - 11:59:00

ترحيل 79 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسية غينيا كوناكري تحتاشراف ورعاية المنظمة الدولية للهجرة .

طرابلس 02 نوفمبر 2017 (وال) - أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية -
فرع طرابلس أنه قام مساء امس الاربعاء بترحيل 79 من المهاجرين غير
الشرعيين من جنسية غينيا كوناكري من نزلاء مقر الجهاز - فرع طرابلس
طواعية وذلك تحت اشراف ورعاية المنظمة الدولية للهجرة - IOM عبر مطار
معيتيقة الدولي إلى مطار بوركينا فاسو .
وأعرب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس عبر صفحته الرسمية
عن تقديره لكل من ساهم في عودة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت
بهم السبل في ليبيا .
..( وال )...

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