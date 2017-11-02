ترحيل 79 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسية غينيا كوناكري تحتاشراف ورعاية المنظمة الدولية للهجرة .





طرابلس 02 نوفمبر 2017 (وال) - أفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية -

فرع طرابلس أنه قام مساء امس الاربعاء بترحيل 79 من المهاجرين غير

الشرعيين من جنسية غينيا كوناكري من نزلاء مقر الجهاز - فرع طرابلس

طواعية وذلك تحت اشراف ورعاية المنظمة الدولية للهجرة - IOM عبر مطار

معيتيقة الدولي إلى مطار بوركينا فاسو .

وأعرب جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس عبر صفحته الرسمية

عن تقديره لكل من ساهم في عودة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت

بهم السبل في ليبيا .

..( وال )...