البعثة الأممية : مقتل ( 23 ) شخصا واصابة ( 15 ) بجروح خلال اكتوبر الماضي .





طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في

ليبيا أن الفترة الممتدة من 1 إلى 31 أكتوبر 2017 شهدت مقتل ( 23 ) شخص،

واصابة ( 15 ) بجروح متفاوتة بسبب ماوصفتها بالأعمال العدائية في جميع

أنحاء ليبيا.

وأوضحت البعثة في تقرير لها نشرته على صفحتها الالكترونية ان من بين

الضحايا ( 11 ) رجلاً لقوا حتفهم و7 جرحى، فيما لقيت ثلاث نساء مصرعهن

وأصيبت ثلاث نساء أخريات بجروح، ولقي تسعة أطفال مصرعهم (ستة صبيان وثلاث

فتيات) وأصيب خمسة أطفال بجروح (ثلاث فتيات وصبيين).

وقالت البعثة ان الضربات الجوية تسببت في معظم الإصابات في صفوف

المدنيين ( 12 ) حالة وفاة وسبعة حالة إصابة بجروح ، وكانت بقية الإصابات

بفعل مخلفات الحرب من المتفجرات ( 6 ) حالات وفاة و ( 7 ) حالات إصابة

بجروح) وإطلاق النار ( 5 ) حالات وفاة وحالة إصابة واحدة بجروح .





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