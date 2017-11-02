تعطل جهاز الأشعة المقطعية (CT - SCAN) في مستشفى الجلاء بنغازي.الخميس ، 02-11-2017 - 11:06:00



بنغازي 2 نوفمبر 2017 ( وال )- أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث
في بنغازي، عن تعطل جهاز الأشعة المقطعية (CT - SCAN) في مستشفى الجلاء
للجراحة والحوادث ببنغازي، وأرجع الفنيون سبب تعطل الجهاز لكثرة الحالات
التي يقوم بتصويرها يومياً.
وأوضح المستشفى أن الجهاز يُغطي بخدماته مدينة بنغازي وضواحيها،
وحالات عناية القلب C.C.U و العناية المُركزة I.C.U و حالات قسم الأورام،
و حالات قسم المُلاحظة في مركز بنغازي الطبي.
وأكد المستشفى أن الجهاز يعمل لصالح مُستشفى الهواري، بكافة تخصصاته
الأنف، والأُذن، والحنجرة، وأيضا يغطي بخدماته مُستشفى الأطفال بنغازي،
والعيادات المُجمعة، والعيادات الخاصة ، ويقدم الخدمات لمستشفيات ومراكز
طبية في مدن ومناطق شرق بنغازي منها مُستشفى المرج، الأبيار، البيضاء،
القبة، درنة، طبرق.
...(وال بنغازي)...

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