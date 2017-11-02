تعطل جهاز الأشعة المقطعية (CT - SCAN) في مستشفى الجلاء بنغازي.





بنغازي 2 نوفمبر 2017 ( وال )- أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث

في بنغازي، عن تعطل جهاز الأشعة المقطعية (CT - SCAN) في مستشفى الجلاء

للجراحة والحوادث ببنغازي، وأرجع الفنيون سبب تعطل الجهاز لكثرة الحالات

التي يقوم بتصويرها يومياً.

وأوضح المستشفى أن الجهاز يُغطي بخدماته مدينة بنغازي وضواحيها،

وحالات عناية القلب C.C.U و العناية المُركزة I.C.U و حالات قسم الأورام،

و حالات قسم المُلاحظة في مركز بنغازي الطبي.

وأكد المستشفى أن الجهاز يعمل لصالح مُستشفى الهواري، بكافة تخصصاته

الأنف، والأُذن، والحنجرة، وأيضا يغطي بخدماته مُستشفى الأطفال بنغازي،

والعيادات المُجمعة، والعيادات الخاصة ، ويقدم الخدمات لمستشفيات ومراكز

طبية في مدن ومناطق شرق بنغازي منها مُستشفى المرج، الأبيار، البيضاء،

القبة، درنة، طبرق.

...(وال بنغازي)...