تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي .





بنغازي 2 نوفمبر 2017 ( وال ) - تتواصل ببلدية بنغازي ، فعّاليات

الأسبوع الثقافي الذي ينظمه ويشرف عليه قسم البرامج والأنشطة الثقافية

بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي .

وقدم هذا الأسبوع الشاعر " عادل على غنيم " ، قصائد للشاعر أحمد مطر

بعنوان " قصائد اللمولوتوف"، حيث سرد الشاعر عديد القصائد للشاعر، عقب

تقديمه لنبذة عن الشاعر ، وعن كيفية صقل موهبته وثقافته منذ شبابه ، وأهم

ما مر به لكي يتوصل إلى هذا الحد من الإبداع الثقافي.

كما تتطرق من خلال حديثه عن كيفية عمله في عديد من الصحف، بالإضافة إلى

عمله حالياً بصحيفة القبس الكويتية التي من خلالها يقوم بنشر قصائده

ليبدأ بسرد جمله من قصائده عن الأمل واليأس والأوضاع التي مرت به بلاده .

يُشار إلى أن الشاعر عادل غنيم من مواليد بنغازي عام 1969، وقد تحصل

على دبلوم لغة عربية، وعمل معلماً لمدة ما يقارب عن 30 عاماً في التربية

والتعليم ، كما لديه عديد من المشاركات في الصحف العربية والثقافية،

ومشاركته في عديد من الأنشطة الثقافية، ولديه مخطوطة لشاعر أحمد رفيق في

السياسة والاجتماع تحت الإنجاز .

...(وال بنغازى)...