الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .





طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- ملخص عام :

يبقى الطقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا مع فرصة سقوط امطار

على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.



- رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية

والرياح شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتحول يوم

الغد إلى جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-28) درجة

مئوية ولا تتجاوز (23) درجة على المرتفعات الجبلية.



- بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

تتكاثر السحب من حين لأخر وفرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل

الأخضر وأقصى الساحل الشرقي قد تصحبها سحب رعدية والرياح شمالية غربية

إلى متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخليج وسهل

بنغازي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-26) درجة مئوية ولاتتجاوز

(20) درجة على مناطق الجبل الأخضر . .



- الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29-24) درجة مئوية.



- الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-23) درجة مئوية.

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