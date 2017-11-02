نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .
الخميس ، 02- 11- 2017 - 11:01:00
طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
- من رأس جدير إلى سرت :
السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد خاصة على ساحل مصراتة ،
الريح شرقى الى برانى سرعته مابين (05-15) ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين
(0.25 – 0.75) متر ، والبحر هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر
(24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخرالليل وفى الصباح
الباكر على ساحل مصراتة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.
- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على بنغازي و الجبل الأخضر مع
احتمال سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية على الجبل الاخضر ،
والريح غربي الى شرش سرعته مابين (05-20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما
بين (0.50 – 1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة
حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
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