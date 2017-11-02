نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



- من رأس جدير إلى سرت :

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد خاصة على ساحل مصراتة ،

الريح شرقى الى برانى سرعته مابين (05-15) ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.25 – 0.75) متر ، والبحر هادى الى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر

(24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخرالليل وفى الصباح

الباكر على ساحل مصراتة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف.



- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على بنغازي و الجبل الأخضر مع

احتمال سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية على الجبل الاخضر ،

والريح غربي الى شرش سرعته مابين (05-20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما

بين (0.50 – 1.50) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة

حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .

...(وال)...