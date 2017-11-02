" السراج " يبحث هاتفيا مع " سلامة " الوضع في درنة .



طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " اتصالا هاتفيا مساء أمس مع الممثل الخاص للأمين

العام للأمم المتحدة " غسان سلامة " .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ان الاتصال الهاتفي تناول الأوضاع

الإنسانية المتدهورة في مدينة درنة ، وأن " السراج " اعرب عن استياءه

الشديد من بطء تجاوب المجتمع الدولي تجاه معاناة سكان المدينة ، مطالباً

بالتدخل السريع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمساعدة في فتح ممرات

آمنة للمنظمات الإنسانية وفي مقدمتها الهلال الأحمر والصليب الأحمر

لإدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية للسكان .

كما طالب " السراج " الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص متابعة الطلب

المقدم لمجلس الأمن بتحقيق عاجل للكشف عن مصدر القصف الجوي الذي تعرضت له

المدينة والذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء

وإصابة أعداد كبيرة منهم ، مشدداً على مبدأ تحييد المدنيين في الصراعات

الجارية.

من جانبه عبر "غسان سلامة "عن أسفه الشديد لما تعرضت له مدينة درنة ،

ووعد ببذل كل الجهد من أجل رفع المعاناة عن مواطني المدينة مؤكداً من

جانبه على ضرورة تجنيب المدنيين الأعمال العسكرية وتحييدهم في مواقع

الصراع على اختلافها .





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