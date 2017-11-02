جهاز الحرس البلدي مصراتة يقوم بحملات التفتيش والمتابعة على المحلات التجارية .الخميس ، 02-11-2017 - 10:59:00



مصراتة 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - يواصل جهاز الحرس البلدي مصراتة
حملات التفتيش والمتابعة على المحلات التجارية ومصانع الحلويات ومحلات
الحلاقة والباعة المتجولين .
وذكر عقيد " يوسف النحايسي " أن هذه الحملات تستهدف كل الانشطة ذات
العلاقة بصحة وسلامة المواطن وتؤكد على توفر الشهادات الصحية لجميع
العاملين بها وكذلك الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة
وسيتم الاعتماد على المستندات الخاصة بإجراءات تقديم الطلبات للحصول على
الترخيص .
...(وال مصراتة)...

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