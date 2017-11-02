فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يدينون الغارات الجوية التي شُنّت على مدينة درنة .





باريس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - دانت فرنسا وإيطاليا والمملكة

المتحدة والولايات المتحدة الغارات الجوية التي شُنّت في 30 أكتوبر على

مدينة درنة ، ممّا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة عشر مدنيا ، من بينهم

اثني عشر من النساء والأطفال ، وإصابة عددا آخر بجروح.

واعربوا في بيان مشترك عن تعازيهم لأسر الضحايا ، ودعوا إلى تمكين

المساعدات الإنسانية من الدخول الفوري لمساعدة المصابين ، ومنع المزيد من

المعاناة في درنة.

كما ادانوا القتل المروّع بدون محاكمة لعدد 36 رجلا في منطقة الابيار

، والذين تم اكتشاف جثثهم في يوم 26 أكتوبر ، مؤكدين على ضرورة الاستعجال

في استكمال هذه التحقيقات ، وضمان اطلاع الشعب الليبي على نتائج تلك

التحقيقات .

وتراقب فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن كثب

الصراع الدائر في ليبيا. ويجب التحقيق بشكل كامل مع الأشخاص المشتبه في

ارتكابهم لعمليات الإعدام دون محاكمة أو التعذيب أو إصدارهم الأوامر

لارتكاب تلك الأعمال أو عدم منع وقوعها ومن جميع الأطراف.

وأكدوا مواصلة جهودهم على الصعيد الدولي من أجل اتخاذ الإجراءات

المناسبة ضد أولئك الضالعين في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان

والقانون الإنساني الدولي.

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