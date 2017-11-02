مجلس جامعة الزيتونة بترهونة يعقد اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي .



ترهونة 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - عقد مجلس جامعة الزيتونة بترهونة

أمس الاربعاء اجتماعه العادي الرابع للعام الجامعي2017 /2018 برئاسة

الدكتور محمود رمضان ابوستة .

وحضر الاجتماع الكاتب العام للجامعة المهندس ميلود عبدالله ، ومدير

مكتب شؤون مجلس الجامعة الأستاذ الهادي العامري ، ومدير مركز التوثيق

والمعلومات بالجامعة الدكتور صلاح النعاس ، والمسجل العام للجامعة

الأستاذ احمد مسعود ، وعمداء الكليات بالجامعة .

وافتتح رئيس الجامعة الدكتور محمود أبوستة هذا الاجتماع بكلمة ترحيب

بالحضور ، مؤكدا على اهمية هذا الاجتماع لمناقشة سير الدراسة بكافة

الكليات بالجامعة .

ووقف المشاركون في هذا الاجتماع دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة

ترحما على روح الفقيد الراحل الدكتور عادل القنطري حسن ،العميد السابق

لكلية الفنون والإعلام ، الذي توفي أثر حادث سير اليم والموافقة على

مقترح المقدم من كلية الفنون والإعلام بشأن اقامة حفل تأبين للفقيد

الراحل ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية .

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض ومناقشة بنود جدول الاعمال ، الذي

تضمن عدة نقاط من بينها مراجعة واعتماد محضر الاجتماعي العادي الثالث

لمجلس الجامعة للعام 2017 ،ومتابعة ما اتخذ من اجراءات تنفيذية لما جاء

بمحاضر الاجتماعات السابقة للعام 2017 دراسة مقترح تخويل رئيس الجامعة

باتخاذ بعض القرارات واعتماد محاضر اجتماعات مجلس الجامعة .

كما تم مناقشة الموقف العام لعملية اجراءات القبول والتسجيل بالكليات

التابعة للجامعة للعام الجامعي 2017 ، بالإضافة الي مقترح بشأن فتح اقسم

جديد بكلية الهندسة وهما قسمي العمارة والتخطيط العمراني، ومقترح اعتماد

القاعات الدراسية القصيعة كفرع لكلية التربية - القصيعة .

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