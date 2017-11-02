رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بالقيادات الأمنية.



طرابلس 2 نوفمبر 2017( وال)-عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني "فائز السراج" أمس الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس اجتماعا مع

القيادات الأمنية، حضره وزير الداخلية "العارف الخوجة" ورئيس مكتب

التحقيقات بمكتب النائب العام "الصديق الصور" والمسؤولين عن أجهزة

المخابرات والمباحث العامة ومديريتي أمن طرابلس وقصر بن غشير.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد استعرض الاجتماع الحالة العامة

للأمن في البلاد، كما قدم المسئولون الأمنيون كل حسب اختصاصه تقارير عن

البرامج والجهود المبذولة لحفظ الأمن العام وتأمين سلامة المواطنين

وبيانات عن مخاطر الجريمة والإرهاب، كما أوضحوا حجم المختنقات التي تواجه

مؤسساتهم، وأقر رئيس المجلس الرئاسى عدد من البرامج الأمنية التي طرحت،

مؤكدا على الأهمية القصوى للأمن في استقرار الوطن، وضرورة توفير التمويل

اللازم لإنجاح مهام المؤسسات الأمنية.

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