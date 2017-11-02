مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام .

طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - التقي مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، " أحمد حمزة " وعضو مجلس أدارة اللجنة "أحمد بن عون أمس الأربعاء رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام "الصديق الصور " . وبحسب مكتب الاعلام باللجنة فقد تناول اللقاء عدة ملفات تتعلق بقضايا سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والعمل علي دعم الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية في أداء مهامة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار الوطني وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم .

كما تناول الدور المحوري والمهم لمكتب النائب العام في ضمان وحفظ حقوق الضحايا والمتضررين .

ونقل المكتب الاعلامي باللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن مقرر اللجنة ترحيبه بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب النائب العام في ضمان سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان والمواطنة وملاحقة المتورطين في جرائم عصابات الجريمة المنظمة و الجرائم والانتهاكات التي تستهداف المواطنين وجرائم التنظيمات والجماعات الارهابية بعموم البلاد .

وقال المكتب الاعلامي ان هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز سيادة القانون والعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا،وكذلك من أجل تعزيز أطر التعاون المشترك فيما بين مؤسسة القضاء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا .



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