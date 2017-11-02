رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع نائب رئيس البعثة الأممية الوضع الإنساني في درنة .



طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني السيد فائز السراج ، أمس الأربعاء بطرابلس مع نائبة رئيس

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة

الإنمائي السيدة " ماريا دوفالي ريبيرو " لمناقشة الأوضاع الإنسانية في

مدينة درنة وعدد من القضايا الأخرى.

ورحب السيد " السراج " بالمسؤولة الأممية ، مشيدا بجهودها وما تقدمه

المنظمة الدولية من دعم ومساعدات لبعض القطاعات الحيوية في ليبيا، مؤكدا

على أن الوضع في مدينة درنة يدعو إلى تحرك دولي عاجل وفعال ، فالمدينة

تتعرض منذ فترة لحصار خانق تسبب في معاناة شديدة للمواطنين ، كما أن

القصف الجوي الدموي الأخير للمدينة يتطلب فتح ممرات آمنة لإخلاء الجرحى

ودخول المساعدات الإنسانية .

وأكد " السراج " على أن حكومة الوفاق باشرت بالفعل في التنسيق

لإخلاء الجرحى لإسعافهم على وجه السرعة داخل وخارج البلاد ، وطلب سيادته

في هذا الصدد أن يكون للمجتمع الدولي دورا أكثر فعالية في رفع الحصار عن

درنة ، كما إن جريمة القصف لا يجب أن تمر دون تحقيق لمعرفة الجهة

المسؤولة وكافة الملابسات ، وأن يعمل المجتمع الدولي من خلال الأمم

المتحدة على ضمان عدم تكرار تعرض المدنيين لمثل هذا الحادث الإجرامي.

من جانبها أشادت المسؤولة الأممية بما يبذله المجلس الرئاسي من جهود

لرفع المعاناة عن المواطنين وتجاوز ما تمر به البلاد من مصاعب ، وعبرت عن

أسفها العميق لما وقع في مدينة درنة ، مؤكدة على ما ذهب اليه رئيس المجلس

الرئاسي من ضرورة رفع المعاناة عن السكان والتحقيق في الحادث المؤسف

والمدان.

وناقش الاجتماع تقديم مساعدات إنسانية إلى مناطق في الجنوب الليبي

وغيرها من المناطق كما بحث آلية للتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة

والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدات وحل عدد من المختنقات من

خلال صندوق دعم الاستقرار الذي أعلنت حكومة الوفاق في وقت سابق عن

المساهمة في دعمه.

وعرضت السيدة " ريبيرو " على رئيس المجلس الرئاسي ما قدمه "صندوق

الاستقرار" من مساعدات لعدد من المجالات الحيوية في البلديات بمختلف

مناطق ليبيا وبالأخص المنطقة الجنوبية في قطاعي الصحة والتعليم.