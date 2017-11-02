وزارة التعليم تتابع مستجدات عمل لجنة بحث مطالب المعلمين المعتصمين.



طرابلس 2نوفمبر 2017 ( وال )- تابعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق

الوطنى خلال اجتماعها العادي الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة طرابلس امس

الأربعاء مستجدات عمل اللجنة المكلفة بقرار من وزير التعليم بشأن التواصل

مع تنسيقيات الاعتصام لبحث مطالب المعلمين المعتصمين.

كما تناول الاجتماع الذي ضم كل من وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم

العام "عادل جمعة" ووكيل شؤون التعليم العالي "أيمن القماطي" ووكيل شؤون

المراكز والهيئات "محمد النوير" ومديري الهيئات والمراكز والإدارات

والمكاتب التابعة للوزارة.

وأوضح رئيس اللجنة "عبد الفتاح الفاضلي" بأن قرار الوزير لتشكيل اللجنة

تم من خلاله التوزيع الجغرافي بمختلف المناطق التعليمية للتواصل مع

تنسيقيات الاعتصام، مضيفاً في هذا الشأن بأن الوزارة شكلت فريق عمل من 8

وزارات للعمل على إعداد مقترح لجدولة مرتبات العاملين بمختلف قطاعات

الدولة قبل صدور قرار مجلس النواب القاضي بتحسين مرتبات المعلمين مشددا

على ضرورة استمرار عمل اللجنة لغاية تحقيق ما وعدت الوزارة بتنفيذه

للمعلمين.

وتطرق المجتمعون إلى مناقشة التقرير النهائي لحصاد إدارة التفتيش

التربوي، وكذلك تقديم الاحتياجات التدريبية للمراكز والهيئات والإدارات

والمكاتب بالوزارة، إلى جانب مناقشة مشروع تحت سن العشرين والتوعية

والبطاقة الصحية للتلاميذ بالمدارس، فضلا عن تقييم عمل الإدارات وآلية

تواصلها مع مراقبات التعليم بالبلديات.

وأوصى وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام " عادل جمعة" بضرورة

تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة تتولى إعداد

تقرير يحدد الموقف العام لسير العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية على

مستوى كافة مراقبات التعليم بالبلديات ومدى استعدادها لانطلاق العام

الدراسي لهذا العام في موعد أقصاه منتصف الأسبوع القادم.

...( وال )....