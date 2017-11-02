ازدياد تدفق المياه من منظومة الحساونة - سهل الجفارة إلى العاصمةطرابلس .الخميس ، 02-11-2017 - 09:32:00

ازدياد تدفق المياه من منظومة الحساونة - سهل الجفارة إلى العاصمةطرابلس .
طرابلس 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلنت الهيئة العامة للموارد
المائية أن معدل تدفق المياه من منظومة الحساونة - سهل الجفارة إلى
العاصمة طرابلس وصل ليلة البارحة إلى 350 ألف متر مكعب ويزداد تدريجيا
إلى أن يصل تدفق المياه معدلاته الطبيعية خلال الساعات القادمة .
ودعت الهيئة الجميع إلى ترشيد استخدام المياه والتقليل ما أمكن من
استخدامها حتى تسمح ضغوط المياه بوصولها إلى أغلب السكان في أسرع وقت
ممكن ريثما تعود معدلات التدفق إلى المعدلات الاعتيادية .
...(وال)...

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