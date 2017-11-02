الجزائر تدين بشدة القصف الإجرامي الجوي على مدينة درنة .





الجزائر 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - دانت الجزائر أمس الأربعاء " بشدة

" القصف "الإجرامي" التي قامت به , طائرات مجهولة الهوية على مدينة درنة

الليبية وراح ضحيته العديد من المدنيين ، مجددة دعوتها الى "حوار ليبي

ليبي شامل".

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية " عبد العزيز بن علي شريف

" في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, " ندين بشدة القصف الإجرامي الذي

قامت به طائرات مجهولة الهوية يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 على مدينة درنة

شرق ليبيا والذي راح ضحيته العديد من المدنيين الأبرياء من بينهم أطفال".

واعربت الجزائر عن تضامنها مع اسر الشهداء واستنكارها الشديد لمثل

هذه الأعمال الشنيعة التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية

والأخلاقية".

وأضاف الناطق الرسمي أن الجزائر التي ما فتئت تدعو إلى حوار ليبي ليبي

شامل وإلى نبذ العنف وتدعم بقوة مسار الحوار الوطني تحت رعاية الأمم

المتحدة وترى أن مثل هذه الاعتداءات مرفوضة مهما كان مصدرها لكونها لا

تزيد الوضع إلا تعقيدا فضلا على انها تشكل عائقا أمام الجهود التي تبذل

من أجل تسوية سلمية للأزمة وتحفظ لليبيا الشقيقة وحدتها وسيادتها وتحصن

انسجام مكوناتها البشرية والاجتماعية وتعيد لهذا البلد الجار الأمن

ولشعبه الشقيق الطمأنينة ".

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