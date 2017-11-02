الفانو: تعاطف مع أسر ضحايا درنة وتضامن مع سكان المدينة .
الخميس ، 02- 11- 2017 - 09:08:00
روما 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعربت ايطاليا عن تعاطفها مع أسر
ضحايا مدينة درنة ، الذين سقطوا جراء غارة من طيران مجهول ليلة الاثنين .
ونقلت وكالة أكي الايطالية عن وزير الخارجية الإيطالي " أنجيلينو
ألفانو " قوله ( أمام الغارات التي ضربت مدينة درنة ، مما تسببت في سقوط
قتلى وجرحى ، نحن قريبون من أسر الضحايا ، ونتضامن مع سكان المدينة ).
وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن الأمل بوصول سريع للمنظمات
الإنسانية حتى يتمكنوا من إسعاف الجرحى وتقديم المساعدة اللازمة للتخفيف
من معاناة المواطنين في المدينة .
وتعرضت مدينة درنة لهجمات جوية شُنت على أحد الأحياء السكنية ليلة
الاثنين 30 أكتوبر 2017 ، ما تسبب في سقوط ما لا يقل عن 16 طفلاً وامرأة
شهداء وأصيب العشرات من بينهم أطفال بجروح متفاوتة .
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