الفانو: تعاطف مع أسر ضحايا درنة وتضامن مع سكان المدينة .





روما 02 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعربت ايطاليا عن تعاطفها مع أسر

ضحايا مدينة درنة ، الذين سقطوا جراء غارة من طيران مجهول ليلة الاثنين .

ونقلت وكالة أكي الايطالية عن وزير الخارجية الإيطالي " أنجيلينو

ألفانو " قوله ( أمام الغارات التي ضربت مدينة درنة ، مما تسببت في سقوط

قتلى وجرحى ، نحن قريبون من أسر الضحايا ، ونتضامن مع سكان المدينة ).

وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن الأمل بوصول سريع للمنظمات

الإنسانية حتى يتمكنوا من إسعاف الجرحى وتقديم المساعدة اللازمة للتخفيف

من معاناة المواطنين في المدينة .

وتعرضت مدينة درنة لهجمات جوية شُنت على أحد الأحياء السكنية ليلة

الاثنين 30 أكتوبر 2017 ، ما تسبب في سقوط ما لا يقل عن 16 طفلاً وامرأة

شهداء وأصيب العشرات من بينهم أطفال بجروح متفاوتة .

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