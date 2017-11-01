الاتحاد والأهلي طرابلس يترشحان للدور الرباعي المؤهل للمشاركات الافريقية.





طرابلس 01 نوفمبر 2017 (وال)- أكمل فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس مساء

اليوم عقد الفرق المترشحة للدور الرباعي المؤهل لتمثيل ليبيا أفريقيا في

بطولتي الأندية أبطال الدوري والكأس للموسم الرياضي 2018 .

وجاء تأهل الاتحاد بعد فوزه على السويحلي بهدفين نظيفين سجلهما

لاعباه "عمران سالم" في الدقيقة 90 ، و"محمد الطبال" في الدقيقة 92 من

زمن المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب مصراتة، ضمن منافسات الجولة

السابعة والأخيرة ذهابا لفرق المجموعة الثالثة.

وبذلك تصدر الاتحاد مجموعته في المركز الأول برصيد 18 نقطة من 6

مباريات، وتجمد رصيد السويحلى عند النقطة الـ 13 من نفس عدد المباريات في

المركز الثاني.

وسيلتقي فريق الاتحاد في الدور الرباعي فريق الأهلي بنغازي متصدر

المجموعة الأولى.

وتأهل فريق الأهلي طرابلس بعد فوزه على فريق الوحدة بهدف لصفر سجله

لاعبه "مهند عيسى" في الدقيقة الـ10 من زمن الشوط الثاني، في المباراة

المؤجلة من الجولة السادسة، والتي جمعت بينهما اليوم بملعب طرابلس

الدولى، ضمن فرق المجموعة الرابعة.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي طرابلس مجموعته في المركز الأول برصيد 14

نقطة من 6 مباريات ، وبقى الوحدة برصيده السابق نقطتين من خمس مباريات.

وسيلتقي الأهلى طرابلس في الدور الرباعي فريق التحدي متصدر المجموعة

الثانية.

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