الأخضر يفوز على نجوم اجدابيا (2-1) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 01 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق الأخضر على فريق نجوم اجدابيا

بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بملعب

شيخ الشهداء بالبيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة (ذهابا) لفرق

المجموعة الثانية، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

بادر نجوم اجدابيا بالتسجيل في الشوط الأول عن طريق لاعبه "عبد الله

الفاضلي" وعدل للأخضر لاعبه "محمد عياد" في نفس الشوط، وأضاف "محمد موسى"

هدف الفوز الثاني.

وبذلك يحقق الأخضر فوزه الثاني على التوالي في الدوري ويرفع رصيده

إلى 7 نقاط من ست مباريات، فيما انحصر رصيد نجوم اجدابيا عند 4 نقاط من

خمس مباريات.

وتتواصل غدا الخميس منافسات الأسبوع السابع والأخير ذهابا من الدوري

الممتاز لكرة القدم بإجراء مباراتين، ضمن فرق المجموعة الثانية، حيث

يستضيف فريق النصر نظيره فريق التحدي بملعب شهداء بنينا، عند الساعة

الثالثة والنصف مساء، وفريق شباب الجبل يلتقي فريق خليج سرت بملعب شيخ

الشهداء في البيضاء بنفس التوقيت.

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