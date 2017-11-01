العفو الدولية تناشد الدول الأوروبية وقف ترحيل طالبي اللجوء الأفغان.





بروكسل 1 نوفمبر 2017 (وال) - أكدت منظمة العفو الدولية أن

حكومات الدول الأوروبية ستعرض حياة مئات طالبي اللجوء من الأفغان لأخطار

حقيقية إذا ما تمت اعادتهم إلى بلدهم الأصلي.

ونوهت المنظمة الدولية، في بيان إلى أن غالبية هؤلاء لا يعرفون شيئاً عن

أفغانستان، إذ أنهم ولدوا في إيران من والدين مهاجرين أفغان.

واوضحت المنظمة في بيانها أن منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقاريرها

حالات ترحيل قسري بالمئات لطالبي لجوء أفغان من عدة دول أوروبية إلى

بلادهم ، ووفقا للعفو الدولية “يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه الخسائر

البشرية في صفوف المدنيين في أفغانستان أعلى معدلاتها خلال العام

الحالي”.

وناشدت العفو الدولية جميع الحكومات وقف عمليات الترحيل القسري إلى

أفغانستان، مستندة إلى تقارير متعددة أصدرتها الأمم المتحدة وسفارات دول

أوروبية تؤكد أن الوضع الأمني في البلاد قد تدهور بشكل خطير في الآونة

الأخيرة.