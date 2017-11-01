معهد النفط: مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط 5.

1 مليون

برميل.



نيويورك 1 نوفمبر 2017 ( وال) - قال معهد النفط الأمريكي إن كلا

من مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا

الأسبوع الماضي كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وأضاف المعهد في تقريره الأسبوعي أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 5.1

مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أكتوبر لتصل إلى

456.8 مليون برميل بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 1.8 مليون

برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 7.7 مليون برميل في حين كان محللون قد توقعوا أن

تنخفض 1.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار

3.1 مليون برميل بينما كان من المتوقع ان تنخفض 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد النغط أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط

الخام انخفضت بمقدار 396 ألف برميل يوميا إلى سبعة ملايين برميل يوميا.

وزادت أسعار عقود النفط الخام والبنزين مكاسبها في التعاملات اللاحقة على

الإغلاق في السوق الأمريكي عقب نشر تقرير معهد النفط.