مكتب الامن المركزي يدعو منتسبو مكتب سرت ضرورة الالتحاق .الأربعاء ، 01-11-2017 - 16:21:00



سرت 1 نوفمبر 2017( وال ) - تدعو ادارة الأمن المركزي منتسبو مكتب
الامن المركزي سرت ضرورة الالتحاق بالعمل اعتبارا من اليوم وحتى نهاية
شهر نوفمبر الجاري ، والحضور لمقر المكتب بمنطقة السبعة بجوار فندق
المهاري سرت خلال ساعات الدوام الرسمي .
وحذر المكتب في بيان له بأن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة
القانونية ، وإتخاد الاجراءات القانونية ضده . ويذكر ان اجتماعا موسعا عقد بسرت خلال اليومين الماضيين خصص لبحث
الجانب الامنى بالمدينة بمشاركة - عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "
وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء " محمد الحداد " وعدد من الضباط
التابعين للمنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط بمدينة سرت .
...(وال - سرت)...

الأكثر قراءة في وال

تبادل اطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير.
بركان جبل سينابونغ يثور في اندونيسيا .
المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها بعد اصطدام سفينة بقارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل تونس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا