مكتب الامن المركزي يدعو منتسبو مكتب سرت ضرورة الالتحاق .





سرت 1 نوفمبر 2017( وال ) - تدعو ادارة الأمن المركزي منتسبو مكتب

الامن المركزي سرت ضرورة الالتحاق بالعمل اعتبارا من اليوم وحتى نهاية

شهر نوفمبر الجاري ، والحضور لمقر المكتب بمنطقة السبعة بجوار فندق

المهاري سرت خلال ساعات الدوام الرسمي .

وحذر المكتب في بيان له بأن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة

القانونية ، وإتخاد الاجراءات القانونية ضده . ويذكر ان اجتماعا موسعا عقد بسرت خلال اليومين الماضيين خصص لبحث

الجانب الامنى بالمدينة بمشاركة - عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "

وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء " محمد الحداد " وعدد من الضباط

التابعين للمنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط بمدينة سرت .

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