مكتب الامن المركزي يدعو منتسبو مكتب سرت ضرورة الالتحاق .
الأربعاء ، 01- 11- 2017 - 16:21:00
سرت 1 نوفمبر 2017( وال ) - تدعو ادارة الأمن المركزي منتسبو مكتب
الامن المركزي سرت ضرورة الالتحاق بالعمل اعتبارا من اليوم وحتى نهاية
شهر نوفمبر الجاري ، والحضور لمقر المكتب بمنطقة السبعة بجوار فندق
المهاري سرت خلال ساعات الدوام الرسمي .
وحذر المكتب في بيان له بأن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة
القانونية ، وإتخاد الاجراءات القانونية ضده . ويذكر ان اجتماعا موسعا عقد بسرت خلال اليومين الماضيين خصص لبحث
الجانب الامنى بالمدينة بمشاركة - عميد بلدية سرت " مختار المعدانى "
وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء " محمد الحداد " وعدد من الضباط
التابعين للمنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط بمدينة سرت .
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