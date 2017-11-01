المنتخب الليبي لألعاب القوى يشارك في بطولة العرب السادسة بتونس .





بنغازي 1 نوفمبر 2017 .. (وال) .. يشارك منتخب ليبيا لالعاب القوى

فئة الناشئين في منافسات البطولة العربية السادسة لألعاب القوى للناشئين

والناشئات التي تستضيفها تونس انطلاقا من يوم الغد الخميس بمشاركة العديد

من المنتخبات العربية .

وتضم بعثة المنتخب الليبي في منافسات هذه البطولة بمضمار مدينة نابل

التونسية عشرة متسابقين وهم :- محمد الجديد في سباقي 100-200- متر ،

محمد المولدي 400 م ، أحمد السباعي 400-200م ، سالم بن عمران 800م ،

عبدالحي عبدالسلام 1500 م ، مروان البكاي 3000 م ، يوسف رشيد 800 م ،

والرياضي مهاب الغراوي في إطاحة المطرقة ،و أحمد الرعوبي في رمي

القرص .

كما تشارك المتسابقة ( تتويج بن حسين ) في رمي القرص ودفع الجلة.

ويشرف على تدريبات منتخب ليبيا لالعاب القوى ثلاثة مدربين ، المنجي

السباعي مدرب مسافات متوسطة وطويلة ، أبوبكر التاورغي مدرب السرعات ،

وعلي الصويعي مدرب رمي ، وسالم المرجيني مشرفا عاما للمنتخبات.

..( وال ) ...