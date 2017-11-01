الاتحاد البريدي العالمي يوافق على إعفاء ليبيا من الفوائد على الديون المستحقة للاتحاد.

طرابلس 1 نوفمبر 2017 (وال) - وافق مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي

في اجتماعه الذي عقده بمدينة بيرن بسويسرا يومي 16 و 17

من أكتوبر الماضي وبدعم من الدول العربية والإفريقية على إعفاء الدولة

الليبية من الفوائد على الديون المستحقة للاتحاد عليها.

كما وافق على تخفيض وحدة المساهمة بصفة مؤقتة من ثلاث وحدات إلى وحدة

واحدة حيث سيتم بهذا الإجراء توفير حوالي (90 الف فرنك سويسري سنويا)

الأمر الذي يعد انجازاً للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وذلك في

إطار سعيها لتخفيف الأعباء المالية على الدولة الليبية.

وذكرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في بيان لها ؛ أن وفد من

الهيئة قد شارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي والتقى مع

الأمين العام للإتحاد " بشارة حسين " لمناقشة العديد من القضايا التي تخص

قطاع البريد الليبي.

وأوضحت الهيئة أن الأمين العام لإتحاد البريد العالمي أبدى تفهمه لوضع

ليبيا الراهن والاستثناني وأكد على تقديم الدعم الفني وتطوير الخدمات

البريدية والعمل على الرفع من مستوى العناصر والكوادر البريدية الوطنية.

يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) قد اعتمد القرار المتعلق بدعم

قطاع الاتصالات في ليبيا وذلك ضمن المؤتمر الدولي لتنمية الاتصالات الذي

انعقد أواخر شهر أكتوبر الماضي بالعاصمة الارجنتينية بوينس ايرس.

ويندرج هذا الدعم ضمن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الدولي للاتصالات

للدول التي تمر بالظروف الخاصة من خلال تقديم برامج تنمية القدرات

البشرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة وكذلك تقديم

الخبرات في مجال وضع التشريعات والقوانين التنظيمية لقطاع الاتصالات

لاغراض تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الامم المتحدة.

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