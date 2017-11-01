شركة الخطوط التونسية تعلن عن افتتاح خط جوي مباشر بين تونس والبنين بداية من 14 الجاري .



تونس 1 نوفمبر 2017 ( وال )-أعلنت شركة الخطوط التونسية اليوم عن

افتتاح خط جوي مباشر بين تونس والبنين .

وذكرت وكالة الانباء التونسية أنه من المنتظر أن تُطلق شركة الخطوط

التونسية بداية من يوم 14 نوفمبر 2017، خطًّا جويًّا مباشرًا بين تونس

والبنين التي شرق القارة الافريقية.

وأشار الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية " الياس المنكبي "

على هامش ملتقى " المدربين التقنيين شركات الطيران الإفريقية " بالضاحية

الشمالية للعاصمة قمرت اليوم ، إلى أن الخطوط التونسية التي ستنظم أول

رحلة لها على هذا الخط الجديد تهدف إلى تعزيز نشاطها على القارة

الافريقية.

كما أعلن " المنكبي " بأن الناقلة الوطنية تسعى إلى فتح 7 خطوط جديدة

نحو بلدان افريقيا بالإضافة إلى الخطوط السبعة الأخرى التي افتتحتها

مؤخرا.

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