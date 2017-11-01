انطلاق اعمال المؤتمر الدولي الاول للتحكيم التجاري في ليبيا .

تونس 01 نوفمبر 2017 ( وال ) - انطلقت بتونس اليوم الاربعاء أعمال المؤتمر الدولي الاول للتحكيم التجاري في ليبيا والذي ينظمه المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة بباريس ويحتضنه مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالسكو “ALECSO” بتونس .

ويهدف المؤتمر إلي طرح لمشروع قانون التحكيم وأهميته ومزايا وتقديم مشروع قانون التحكيم بالدولة الليبية ،

كما يهدف المؤتمر إلي إنشاء علاقات تعاون مع هيئات ومراكز التحكيم العربية والدولية ،بالإضافة إلي رصد آراء المشاركين في المؤتمر حول مشروع قانون الإشكاليات التي قد تواجه الدولة الليبية في المستقبل على مستوي القضايا الدولية..

وستم خلال المؤتمر مناقشة العديد من المحاور منها طرح لمشروع قانون التحكيم الليبي ، واخر المستجدات في غرفة التجارة الدولية ، ومحور ثالث خاص بدور القضاء الرقابي في التحكيم ، اضافة الى محور يتعلق بتجارب الدول العربية والاوروبية في قانون التحكيم ، وايضا محور يناقش الاستثمارات في مجال التحكيم .

وستعقد كذلك على هامش المؤتمر طاولة مستديرة حول مشروع قانون التحكيم الليبي .

هذا ويشارك في أعمال هذا المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين عدد كبير الخبراء والمهتمين .





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